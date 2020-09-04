Son dakika: Denizli'deki orman yangını ile ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Son dakika haberi: Denizli'nin Çardak ilçesinde dün öğle saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine ekipler bölgeye süratle intikal etti. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar başlarken, haberi alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Denizli'ye geldi. Bölgede incelemelerde buluna Pakdemirli, gece boyunca bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Pakdemirli, yangındaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Denizli'deki orman yangını ile ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama | Video

Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti, ormanların nem ve sıcaklıklar nedeniyle barut gibi olduğunu belirtti. Pakdemirli, teknik inceleme sırasında orman yangınının bir anda hızlandığını ve tehlike nedeniyle bölgeden koşarak uzaklaştıklarını da sözlerine ekledi. Pakdemirli, kaba bir hesapla 200 hektarın yandığını söyledi.

"200 HEKTAR YANDI"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.

TAŞKÖPRÜ KONTROL ALTINDA, SİNOP VE ÇORUM'DAKİ YANGINLAR SÜRÜYOR

Taşköprü'deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat'ta yangınlar devam ediyor. Denizli'deki yangın kontol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.

"ORMANLARIMIZ ADETA BARUT GİBİ"

Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru, nemli ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir bilgi yok. Yangının takibi sırasında içine kadar girdik. Yangın çok hızlı ilerleyince koşarak oradan ayrıldık. 2-3 dakika geç kalsak bir tehlike atlatabilirdik. Ama teknik inceleme yapmaktan imtina edemeyiz.

"1 DAKİKA ERKEN BİLDİRMEK, 1 AĞAÇ DEMEK"

Geceyi burada geçirdik. Sabaha kadar hiçbir arkadaşımız uyumadı. Alo177'ye ihbarlarımızı bildirelim. 1 dakika erken bildirilen ihbarda 1 ağaç az yanar, bunu unutmayalım. Şu 15 gün vatandaşlarımız ormanlara girmesinler, sigara atmasınlar, ateş yakmasınlar. Yangınların büyük bölümü insan hatasından oluyor. 15 gün daha dikkat edelim, nemden dolayı 15 günden sonra risk daha da azalacak.

"KUSURLU OLANLARA BÜYÜK MALİYETLERİ VAR"

Anız yangınları ile tarlayı temizliyorlar. Bu yöntem doğru değil. Yangını kasıtlı çıkarmasanız bile, kusurlu olursanız aileye kalacak büyük maliyetleri var.