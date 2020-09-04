Türkiye’den hamle üstüne hamle

Türkiye'nin Meis adası açıklarında doğalgaz arayacağını açıklamasının ardından Yunanistan diyalog yerine Mısır ile sözde bir Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalayarak gerginliği arttırdı. Türkiye bunun üzerine Navtex ilan ederek Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Ardından yeni Navtex'ler yayınlayarak Oruç Reis'in görev süresini uzattı. Bölgede, önce Yunanistan'la sonra Türkiye ile tatbikat yapan ABD ise birkaç gün sonra müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde GKRY'ye lönelik silah ambargosunu kaldırdı. Bu adımın ardından, Türkiye önceki gece 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de Rusya'nın Atış Eğitimleri gerçekleştireceğini bildirerek iki yeni Navtex ilan etti. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kd. Albay Mithat Işık, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Rusya'nın böyle bir karar alması Türkiye'nin yanında mı karşısında mı olacağını gösteriyor" dedi. Işık, "ABD'nin GKRY'ye ambargoyu kaldırması o tarafı destekliyor gibi görüntü verse de, Türkiye bir NATO ülkesi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere Rusya seyirci kalmak istemiyor. Hem ABD hem AB'nin dikkatini Rusya'ya vermesi nedeniyle Türkiye üzerindeki dikkatleri dağılabilir. Navtex ilanından sonra Yunan uçaklarının bölgeye girebileceğini sanmıyorum" diye konuştu. Hasmane adımları devam ederse Türkiye'nin Rusya ile işbirliğine gidebileceğini aktaran Işık, "Rus hükümetine yakın bir thin-thank kuruluşunun 'Türkiye 1 saat içinde S-400'leri aktive hale getirebilecek durumda' diye açıklama yapması enteresan. Bunu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yapılacak bir harekete karşı verilmiş bir mesaj olarak algılamak lazım" dedi.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, ilan edilen son Navtex'in, seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibaret olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.