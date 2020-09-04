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’da zehir tacirlerine operasyon! 23 kilo ele geçirildi

Son dakika gelen habere göre ’ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilogram ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:53 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:54 ABONE OL
Van’da zehir tacirlerine operasyon! 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı çekiciye bağlı dorseden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, dorsenin sırt kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde toplam 14 kilo 295 gram eroin ile 9 paket halinde toplam 9 kilogram metamfetamin maddeleriele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
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Van’da zehir tacirlerine operasyon! 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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