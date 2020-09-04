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Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçirdiler! 5 kamu görevlisi gözaltına alındı

'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 5 kişi ile bir sivil zimmetlerine 3 milyon 181 bin 657 lira geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:32 ABONE OL
Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçirdiler! 5 kamu görevlisi gözaltına alındı
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli kurum mutemedinin maaş ve çeşitli masrafları bahanesiyle Tarım ve Orman Bakanlığından fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları kendisinin de içinde bulunduğu 1 sivil 4 personel ile birlikte banka hesaplarına yatırdığı iddiası üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yapılan takipte, zanlıların zimmet suçunu işleyerek banka hesaplarına 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçirdiler! 5 kamu görevlisi gözaltına alındı
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