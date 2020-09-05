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Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüle

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı bu günlerde ne yazık ki yurdun farklı noktalarından istenmeyen manzaralar da meydana gelmeye devam ediyor. Asker uğurlamalarında, koronavirüs tedbirleri unutuldu 'da, asker uğurlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan eğlencelerde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Polis ekipleri, kalabalığa anons yaparak kontrolsüz eğlenceleri sonlandırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 09:04 Son Güncelleme: 5.9.2020 10:06 ABONE OL
Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler

'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi. Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı.

Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler

Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler

Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

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Korona unutuldu! Yine aynı manzara... Asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüle
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