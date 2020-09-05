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Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

Sultanbeyli ilçesi sınırları içindeki Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 16:33 ABONE OL
Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 Eylül Cumartesi günü Aydos Ormanlarında Covid-19 denetimi yapıldı. Denetim, karadan atlı polisler ve havadan drone ile de desteklendi.

Denetimlerde ormanlık alanda bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca, Covid-19 önlemlerine uyup uymadıkları incelendi. Polisler, vatandaşlara piknik yapmamaları ve mangal veya ateş yakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Polisler, ormanlık alandaki vatandaşlara Aydos Ormanlarında geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınları da hatırlattı.

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Aydos Ormanında atlı polis ve drone destekli Covid-19 denetimi
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