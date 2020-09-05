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Başsavcı uyardı! Pişmanlık oyun olabilir

eski Bassavcısı, İzmir Şimşek. 'nün cezaevindeki  üyelerinin tahliyeleri yaklaşınca pişmanlık oyunu oynayarak dilekçeler vermeye başladıklarına işaret etti ve  "Bu oyuna hiçbir infaz savcısı hakimi ve cezaevi idaresi gelmemeli"diye uyardı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.9.2020 23:34 Son Güncelleme: 5.9.2020 23:39 ABONE OL
Başsavcı uyardı! Pişmanlık oyun olabilir

Manisa eski Bassavcisi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Akif Celalettin Şimşek'ten önemli uyarılar geldi.

Şimşek, FETÖ'nün pişmanlık oyununa dikkat çekti. Şimşek sosyal medya hesabı Twitter'dan şu uyarılarda bulundu:


1.Örgüt üyeliğinden (FETÖ) 15 Temmuz da tutuklanan ve yargılaması tamamlanıp mahkum olanların büyük çoğunluğunun (6 yıl 3 ay hapis ise yatarı 4 yıl 8 ay 7 gün / 7 yıl 6 ay hapis ise yatarı 5 yıl 7 ay 15 gündür) tahliye tarihleri yaklaşıyor.


İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Akif Celalettin Şimşek

2.Ancak Cezaevinde geçireceği son bir yılı,örgüt üyeliğinden pişmanlık duyduğu tespit edilir ise Denetimli Serbestlik de geçirebileceğine dair yasal düzenleme mevcuttur.Bundan istifade etmek için Cezaevi yönetimlerine Pişmanlık Mektupları verilmeye başlandı.

3.Sen,Dört yıl hiçbir Nedamet belirtisi gösterme;tahliye yaklaşınca birden aklının başına geldiğini söyleyerek,yırtmaya çalış. Bu oyuna hiçbir infaz Savcısı, Hakimi ve Cezaevi idaresi gelmemeli. Bu örgüt, dünyanın en aşağılık ve iki yüzlü yapısıdır. Bunu hiç kimse unutmamalı.

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Başsavcı uyardı! Pişmanlık oyun olabilir
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