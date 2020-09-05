Bu kavuşma anı herşeye değer!

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren V.B, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçarak Şırnak Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. V.B'nin anne ve babasıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. V.B'nin annesi, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere selam göndererek, "6 yıldan sonra evladıma kavuştum. İnşallah herkes evladına kavuşur. Bunu istiyoruz Allah'ımızdan. Allah devletimizden razı olsun." dedi. Baba da "Yüce Rabb'im inşallah bu işe son verir. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.SİİRT'TE 15 yıl önce 10 yaşındayken dağa kaçırılan Mikail Sadak'ın ailesi umutla evlatlarının eve dönmesini bekliyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri hem ziyaret eden hem de gönülden destek veren, baba Salih Sadak "Mikail 'Dayımın evine gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Mikail, kaç gel, devletine sığın" dedi. AA muıhabirine duygularını Kürtçe ifade eden Salih Sadak "Fakir insanların çocuklarını götürüyorlar ve bunu Kürtler için yaptıklarını söylüyorlar. Bunların Kürtlerle bir alakası yok" dedi. Mikail'in görme engelli ablası Kadriye Sadak da kardeşinin resmini öperek "Mikail senin acınla yaşıyorum. Birçok kez babamın sessiz sedasız ağladığı gördüm ve büyük üzüntü duydum, içim yanıyor. 'Allah'ım, babamın feryadını duyuyorsun, derdini biliyorsun. Ne kadar dua ediyorsa ellerini boş çevirme' diyorum. PKK'yı Türkiye'den silin, atın" dedi.HDP il binası önündeki evlat nöbetine dün 147'inci aile katıldı. Muş Malazgirt'ten gelen baba Mehmet Zeki Budak "Tek çocuğum Yusuf 6 yıl önce dağa kaçırıldı. Annesi üzüntüden gözlerini kaybetti. HDP'ye gittim beni kovdular. Onu PKK'nın elinden alarak evlendirmek istiyorum " dedi.