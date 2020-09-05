Covid-19 tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

DİYARBAKIIR VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ KARAR!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vaka sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantında salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 ilimize daha şehir hastaneleri yapacağız

Hatay Valiliği "65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı" haberlerini yalanladı

Son dakika! Bir ilde daha "Kamuda esnek çalışma" genelgesi yayımlandı