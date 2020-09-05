FETÖ operasyonlarında 71 gözaltı

YURT genelinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 71 şüpheli gözaltına alındı. Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'nün "kadın yapılanmasına" üye 26 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Eskişehir'de gözaltına alınan 6 kişiden de 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir'de de 15 şüpheli gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında 7'si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Antalya'da ormanlık alanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'ün hücre evlerine yönelik operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı.