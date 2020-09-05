İstiklalimize saldıranları ya toprağa gömdük ya denize döktük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne telefonla katıldı. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tuttuğu telefondan kurmay subaylara seslendiği konuşmasında "Türk milleti ve onun bağrından çıkan ordusu Anadolu işgal edildiğinde yedi düveli arkasına alarak istiklalimize ve istikbalimize saldıranları ya toprağa gömmüş ya denize dökmüştür. Bayrağımıza ve ezana göz dikme hatasını yapanlar yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmiştir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler. Ordumuzun en kritik yönetim konumlarında görev alacak sizlerden bu şuuru ve anlayışı arkadan gelecek kadrolara aşılamanızı bekliyorum" diye seslendi.