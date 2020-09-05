İzmir sokaklarında çöp dağları

İzmir'in Çiğli ilçesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile CHP'li Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendika önceki gün belediye binasına grev ilanı astı. İşçiler grev ilanını astıkları gün, birçok mahallede çöpler toplanmadı. Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediye ekiplerinin son birkaç gündür çöpleri toplamadığını söyleyerek belediyeye tepki gösterdi. Pandemi nedeniyle hijyenin ön plana çıktığı bir dönemde çöplerin toplanmamasına tepki gösteren esnaf, çöp yığınları nedeniyle birkaç iş yerine farelerin girdiğini belirtti. Otomobil yedek parça işinde çalışan Göktuğ Özçınar, çöp sıkıntısının 10 gündür devam ettiğini anlatarak, "İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz ama sanayi olduğu için bakımsız. Belediye anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Çöpler toplanmıyor, elektrik, su sıkıntımız var. Belediyeyi arıyoruz, cevap vermiyorlar. Geri dönüş sağlanmıyor. Çöpler kokuyor, dükkanlarda fareler oluyor. Uğraşıyoruz. Müşteri kaybı yaşıyoruz. Esnaf olarak belediyenin biraz daha iyi çalışıp, esnafı düşünmesini istiyoruz. Yollar ve kaldırımlar çok kötü. Her yer çukur" diye konuştu.