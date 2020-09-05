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Kıbrıs Gazisi corona virüse yenik düştü

’ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 12:50 Son Güncelleme: 5.9.2020 12:52 ABONE OL
Kıbrıs Gazisi corona virüse yenik düştü
Sivas'ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Sivas Altınyayla'lı olan Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu'na 7 gün önce Korona virüsü teşhisi konuldu. 67 yaşında ki Tavşanoğlu, Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM)tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Kıbrıs Gazisi Tavşanoğlu virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden İzzet Tavşanoğlu'nu geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etmişti.

Tavşanoğlu'nun cenazesi Altınyayla'ya bağlı Paşa köyünde bugün toprağa verilecek.

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Kıbrıs Gazisi corona virüse yenik düştü
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