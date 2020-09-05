Koronavirüs hastası 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, hastanede koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi. Denetimler sırasında nişan ve düğün malzemeleri satan esnaf ile sohbet eden Günaydın, "Düğünlerin kapatılmasının, yasaklanmasının sebebi kurallara uyulmamasıdır. 1 Temmuz'da düğünleri serbest bırakmadık mı, şimdi neden yasakladık? Kurallara uyulmadığı içindir. Başhekimimizin net söylediği, 80 yaşında teyze hala hastanede Kovid- 19'dan yatıyor. Teyzeye 'Son 72 saatte nereye gittin' diye soruyorlar. O da '5 tane düğüne gittim' demiş. Şimdi bu düğünlerin yasaklanmasının nedeni kim? Kurallara uymayanlardır" ifadelerini kullandı.