Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Rusya’yı Maysak Tayfunu vurdu

’yı Maysak Tayfunu vurdu

’nın Primorski bölgesinde etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle bölgede çok sayıda ev hasar gördü.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 15:46 ABONE OL
Rusya’yı Maysak Tayfunu vurdu

Japonya ve Güney Kore'yi etkisi altına alan Maysak tayfunu Rusya'da Vladivostok'un da dahil olduğu Primorski bölgesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Birçok bina hasar görürken bir kadının da tayfunun uçurduğu cisimlerin çarpması sonucu sürüklendiği görüntülendi.

Rusya'yı vuran Maysak Tayfunu çok sayıda yapıya hasar verdi | Video

Vladivostok Limanı'nda bulunan vinç çekicinin tayfunun etkisiyle 6 gemiye çarptığı, can kaybının ise yaşanmadığı belirtildi. Kamyonların da devrilmesine neden olan tayfundan dolayı yaklaşık 600 bin kişiye 'Evde kalın' uyarısının yapıldığı ifade edildi.

Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu! Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti Japonya'da Maysak tayfununda yaralananların sayısı 20'ye yükseldi

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’yı Maysak Tayfunu vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA