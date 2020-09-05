‘Sivas Kongresi bağımsızlık manifestomuzdur’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi, aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Sivas Kongresi Milli Mücadele'nin mihenk taşı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas'tan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur.Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, kadınerkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır. Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi'nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır. ANKARACUMHURIYETİN temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Programa TBMM Başkan Vekili Celal Adan'ın yanı sıra il protokolü katıldı. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Solo Türk ekibi 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yılına özel saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi