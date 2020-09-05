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| Bakanlık açıkladı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi...

haberi: , "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 12:22 Son Güncelleme: 5.9.2020 12:42 ABONE OL
Son dakika | Bakanlık açıkladı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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Son dakika | Bakanlık açıkladı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi...
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