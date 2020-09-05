SON DAKİKA: Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı bugün kaç oldu? 5 Eylül Sağlık Bakanlığı corona virüsü ölü, vaka, iyileşen hasta sayısı son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Eylül ayına girmemizle beraber vaka sayılarında artış gözlemlenirken ülkemize ilişkin koronavirüs son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu nokttada, Sağlık Bakanlığı 5 Eylül Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka, ölüm ile iyileşen hasta sayısı tablosu merak ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında birazdan açıklama yapacak. Bakan Koca'nın açıklaması ile beraber Sağlık Bakanlığı'nin internet sitesinde de günlük son durum tablosu kamuoyuna duyurulacak.
Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.
Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 5 Eylül Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.
Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.