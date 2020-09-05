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Yardım etmek isterken canından oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyolda lastiği patlayan  arkadaşlarına yardım etmek isteyen (19), yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 07:03 ABONE OL
Yardım etmek isterken canından oldu

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınında meydana geldi. Balçova yönünden Narlıdere istikametine iki araç ile seyir halinde olan arkadaş grubundan iddiaya göre arkada bulunan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Bunun fark eden Muhammet Can Yorga'nın içinde bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobil yardım etmek için durdu. Araçtan inen Yorga, arkadaşlarının lastiği değiştirmesine yardım etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yorga'ya U.Ö. (21) yönetimindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yorga'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yorga'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. U.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yardım etmek isterken canından oldu
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