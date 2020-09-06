320 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Haftanin, Gare, Metina ve Kandil ile Sincar bölgesinde terör örgütüne yönelik başlattığı Pençe operasyonlarında terör örgütü son yılların en ağır darbesini aldı. Pençe harekâtları ile kurulan üs bölgeleri sayesinde, teröristlerin Türkiye'ye girişleri de büyük oranda önlenirken, aralarında sözde yönetici pozisyonunda olan teröristlerin de olduğu 320 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, sınır ötesinde teröristlere ait onlarca sığınak, barınak ve silah deposu bulanarak imha edildi. Teröristlerden ve mayından temizlenen bölgelere güvenlik alanlar oluşturuldu. Operasyonlar kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi. Operasyonlar sürüyor.İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. ANKARA