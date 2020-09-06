Bakan Soylu sel felaketinin meydana geldiği Giresun'da incelemelerde bulundu

Doğakent'te 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 11 olarak açıklandı.

BAKAN SOYLU GİRESUN'DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ beldesinde incelemelerde bulundu.

AFAD YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Bakan Soylu ve Karaismailoğlu, yaşanan sel olayında sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü arama çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldılar. Bakanlar daha sonra sel olayında hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediler.

Giresun’da 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Emniyet ekipleri, sel felaketinde 7/24 görev aldılar