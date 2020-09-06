Düşmanlar dikkat! Doğu Akdeniz’de Türk fırtınası başlıyor

NATO'nun iki müttefik olan Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmaması için görüşmelerin başlayacağını bildirmesi ancak Yunanistan'ın NATO'yu yalanlayarak, bölgede gerginliği artıranın kim olduğunu göstermesi üzerine Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edileceğini duyurdu. Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.Geçen hafta Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya ve Birleşik Arap ile ortak tatbikat yaptı.Öte yandan Atina'ya gerilim yaratması için cesaret veren Fransa, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan'la tatbikat yapmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bu gelişmeler üzerine söylediği, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" sözleri Yunan ve Fransız medyası tarafından gündeme taşındı. Açıklamanın akabinde Türkiye önemli bir hamle yaparak Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın bu yıl Ekim ayında değil, 6-10 Eylül'de icra edileceği açıkladı. Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.Tatbikata bu yıl Türkiye'den seçkin birliklerde katılacak. Bugün başlayacak tatbikatta Türkiye'nin yerli üretim savunma sanayi ürünleri de tatbikatta kullanılacak. Mehmetçiğin keskin gözü İHA ve SİHA'lar ile ATAK helikopterleri tatbikatta görev alacak. Tatbikatı TSK'nın en üst kademedeki komutanlarının da izlemesi bekleniyor.Butatbikat her iki vatanın (Türkiye veKKTC) birlik ve beraberlik mesajıdır.Doğu Akdeniz'de deniz, havave kara alanlarında bir oldubittiyemüsaade etmeyeceğinin göstergesidir.Müşterek tatbikat müşterek birliğinnişanesidir. NATO'nunarabuluculuğunda teknikgörüşmeler başladı.Türkiyesorunu diplomatikbirşekildeçözmek istediğiniher fırsatta dile getiriyor.Yunanistan'ın Meis ve diğeradaları silahlandırması, BM ve uluslararasıhukukun sorunun barışçılyollarla ihtilafların çözülmesi gerektiğiilkesini ihlal ediyor. NATO,Türkiye'nin yapıcı tutumunun farkındadır.Yunanistan ve Fransa gibiülkelerin Akdeniz'de başka çabalarıvar. Türkiye NATO için önemli birülkedir. Türkiye'nin yapıcı tutumuNATO tarafından da gerektiği şekildekarşılık bulacaktır.25 Ağustos'ta Yunanistan,Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs RumCumhuriyeti Doğu Akdeniz'deortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.Bizim KKTC ile birlikte gerçekleştireceğimizŞehit YüzbaşıCengiz Topel Akdeniz FırtınasıTatbikatı'nın erkene alınmasınıilk önce mütekabiliyet esasınagöre Yunanistan'a verilen güçlü bircevap olarak değerlendirmek gerekiyor.İkinci olarak da NATO'nunarabuluculuğundaTürkiye-Yunanistanarasında gerçekleştirilengörüşmelerdeYunanistan ikirciklibir tavır sergiliyor. Sahadakiaskeri gerçeklikten uzak, siyasideğerlendirmeler yapıyor.Türkiye bir yandan diplomasiyedevam etmek istediğini ifade ederkendiğer yandan da sahada askerimesajını veriyor.Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Türk Hava Kuvvetleri'nin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağının isabet alması ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edildi. Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu. Topel'in mermisinin bitimine kadar kendisini koruduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı biliniyor. Esir düşen Topel'in başına gelenler konusunda birtakım rivayetler olsa da kendisinin, uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldürüldüğü belirtiliyor. Topel'in naaşı, Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu 12 Ağustos 1964'te Rumlardan alınarak Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Kahraman Topel'in adı, bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşatılıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuşlandırdığı 40 tankı 2 TIR'a yükledi. Tanklar İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilecek.