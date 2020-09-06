İBB’den engelliye ulaşım engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy'de yüzde 82 zihinsel engelli raporu olan Onur Keçecioğlu'na(23) 10 yıl önce toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanması için verilen kartı "Usulsüz kullanım var" diyerek iptal etti. Böyle bir şey olamayacağını söyleyen anne Nejla Keçecioğlu 1,5 aydır belediyenin kart dökümlerini inceleyip olayı açıklığa kavuşturmasını bekliyor. "Çok ağrımıza gitti. İnsanı hırsızlıkla itham ediyorlar" diyen anne Necla Keçecioğlu, İBB yönetiminin yaşattığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Oğlum 10 senedir bu karta sahipti. 1,5 ay önce cep telefonuma, usulsüz kullanım nedeniyle kartın iptal edildiğine dair bir mesaj geldi. Belediyeyi arayıp, böyle bir şey olamayacağını söyledim. Usulsüz kullanım varsa kart dökümlerinden ortaya çıkar, ne olduğu anlaşılır. 1,5 aydır cevap vermiyorlar. Mağdur edildik, hem onurumuzu kırdılar."