Kahraman gazi protezlerine kavuştu

Uzman çavuş Ali Evlek (26), Hakkari Yüksekova'da geçtiğimiz yıl katıldığı operasyonda teröristler tarafından önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını diz üstünden kaybetti. Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Evlek'e protez bacak takılması kararlaştırıldı. Evlek'in durumuna uygun olarak belirlenen protez bacaklar Almanya'daki bir fabrikadan sipariş edildi. İlk adımı atacak olmanın heyecanı ile protezleri bekleyen Evlek'e 20 Mart'ta ulaşan protez bacaklar takıldığında sol protezin sensöründe algılama arızası olduğu belirlendi. Arızalı çıktığı için tekrar Almanya'ya gönderilen protez bacağın günlerce yolunu gözleyen gazi, ikinci hayal kırıklığını ise 7 Haziran'da yaşadı. Protezlerde yine sensör algılama arızası olduğu ortaya çıktı. Kahraman gazi, geçen hafta başında aylardır yolunu gözlediği protezlerine kavuştu.İlk adımını atmanın sevincini SABAH'la paylaşan Ali Evlek şunları söyledi: "Vatan aşkının, bayrak sevgisinin tarifi yoktur. Bu aşkı ancak yaşayan bilir. Sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu. Vatan için bu ülkede terörle mücadeleye destek olmak için uzman çavuş oldum. Peş peşe yaşadığım talihsizlikten sonra protezlerime kavuştum. İnşallah bundan sonra birbirimize alışıp hayatımıza devam edeceğiz. Vatanım için terörle mücadelede yer alarak gazi olmanın onurunu yaşıyorum. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olarak verdiğim mücadeleden gurur duyuyorum."