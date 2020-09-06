Kars'ta kontroller sırasında bir otomobilden 3 kilo esrar çıktı

Kars'ta alınan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Bir otomobilde geniş çaplı yapılan araştırmalar sonucu uyuşturucu bulundu.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B. (26) ve F.B'nin (19) içerisinde olduğu araç sanayi uygulama noktasında durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Odin'in yardımıyla yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.