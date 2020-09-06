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Yazdı: Yol... Yol... Yol...

Sabah Gazetesi yazarı bugünkü köşe yazısında Ankara-Nİğde otoyolu açılışı için "16 yılda bitirilemeyen, 17 bakan eskiten ve sonunda patates-soğan deposu olarak kullanılan Bolu tüneli haberlerini hatırlamadıkları için adım başı tünellerden, köprülerden, deniz altındaki tüp geçitlerden geçerken "yapacak tabii" diyorlar. Kimileri gibi, gençlerin bu tepkilerini "vefasızlık" olarak görmediğimi de söyleyeyim. Aksine bizlerin şaşkınlık ve takdirle karşıladığımız alt ve üst yapı faaliyetlerini küçümsemelerini, standartlarının yükselmesi olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 18:07 Son Güncelleme: 6.9.2020 18:13 ABONE OL
Melih Altınok Yazdı: Yol... Yol... Yol...

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü "Yol... Yol... Yol..." başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin alt ve üst yapıda gerçekleştirdiği dev projeleri ele aldı.


Altınok hiçbir gündem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış törenlerini engelleyemediğini vurgulayarak "Tüm dünyanın pandemi nedeniyle durağanlaştığı, projelerin ertelendiği dönemde bile, o alametifarikası olan imar faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.


Altınok gelinen noktanın küçümsenmesini ise Türkiye'nin stardartlarını yükselmesi olarakd eğerlendirdi.

İşte Altınok'un yazısı

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Melih Altınok Yazdı: Yol... Yol... Yol...
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