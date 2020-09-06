Melih Altınok Yazdı: Yol... Yol... Yol...

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü "Yol... Yol... Yol..." başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin alt ve üst yapıda gerçekleştirdiği dev projeleri ele aldı.





Altınok hiçbir gündem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış törenlerini engelleyemediğini vurgulayarak "Tüm dünyanın pandemi nedeniyle durağanlaştığı, projelerin ertelendiği dönemde bile, o alametifarikası olan imar faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.





Altınok gelinen noktanın küçümsenmesini ise Türkiye'nin stardartlarını yükselmesi olarakd eğerlendirdi.

İşte Altınok'un yazısı

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