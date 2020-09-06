Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat gerçek savaş sahnelerini aratmadı. Tatbikatta 2600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sistemi yer aldı. Tatbikat, temsili düşmanın keşif ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ile başladı. Düşman hedefleri füze ve top atışlarıyla imha edildi, ardından Türk ve Azerbaycan birlikleri taarruzla düşman mevzilerini ele geçirdi. Özel birliklerin de katıldığı tatbikatta belirli bölgelere havandan indirme yapıldı. Tatbikatın sonunda helikopterler Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak uçtu.