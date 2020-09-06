Sel şehidi uğurlandı

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz(27), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Sami Yılmaz'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü. Şehit Yılmaz için Ağça Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törende şehidin eşi Gözde Yılmaz, annesi Mediş Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Şehidin biri kız 4 kardeşi de cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sami Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Bahçe ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.