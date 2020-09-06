Suudi Arabistan'da 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Suudi Arabistan'da da etkili oluyor. Yapılan son araştırmalarda ülkede koronavirüsten etkilenenlerin raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 32 artarak 4 bin 81'e yükseldi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 759 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

ÜLKEDE CAN KAYBI 4 BİN 81'E ULAŞTI

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 81'e, vaka sayısının ise 320 bin 688'e çıktığı ifade edildi. Bakanlık, 895 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 296 bin 737'ye ulaştığını açıkladı.

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