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Wikileaks’in kurucusu 'in eşi: ” onu hapishanede gömecek”

Wikileaks’in kurucusu için ile arasında iade çalışmaları başlatıldı. Assange’ın eşi ise, Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:46 ABONE OL
Wikileaks’in kurucusu Jullian Assange'in eşi: ”ABD onu hapishanede gömecek”

WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD'ye iade edilmek üzere çalışmaların başladığı ifade edildi. Assange'in yarın İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtildi. Mahkeme, Assange'ı ABD'ye iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Assange'ın eşi Stella Morris (37) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi halinde oğullarının babalarını göremeyeceğini belirtti.

Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü. Morris, "ABD, Assange'i hapishanede gömecek" ifadesini kullandı.

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Wikileaks’in kurucusu Jullian Assange'in eşi: ”ABD onu hapishanede gömecek”
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