‘Zimmetten haberinin olmaması imkansız’

Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü gününde yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Dava bitiminde ise adliye binası önünde sanıkların yakınları arasında yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin'in de aralarında yer aldığı 16 kişi tutuklanmıştı. Vefa Salman ise, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı görevinden uzaklaştırılmıştı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Savcı Salman hakkında tutuklama talebinde bulundu.Salman'la ilgili savcılık mütalaasında Salman'ın sanık ve tanık beyanları dikkate alınarak "Ödemelerden ve zimmet olayından haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olması, devletin Yalova halkına hizmet için gönderdiği paranın etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamakta, mali kontrol ve yönetim sisteminin işleyişini izlenmesinden birinci derecede sorumlu olduğu 5018 sayılı yasa karşısında su götürmez bir gerçektir" denildi.Mahkeme, eski Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında, yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine hükmetti. Ayrıca, tutuklu sanıklardan E.Ö. ile T.K.'nın tahliyesine karar veren mahkeme, Güleç ile birlikte diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava sonrası adliye önünde bekleyen sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede sonucu çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.