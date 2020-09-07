Akdeniz’de Türk gibi asil ve güçlü duruş!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hiçe sayanlara cevap niteliği taşıyan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" dün başladı. Her yıl düzenli olarak ekim ayında yapılan tatbikat abölgede kirli ittifakların oynadığı oyunlar karşısında bu yıl eylül ayına çekildi. 10 Eylül'e kadar devam edecek tatbikata Türkiye'den firkateyn, hücumbot, korvetler ve denizaltılar ile F-16'lar, SİHA ve ATAK helikopterleri katılıyor. Tatbikata diğer yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının seçkin birlikleri daha geniş bir katılım gösteriyor. Tatbikatta Türkiye'nin yerli üretim savunma sanayi ürünleri de kullanılıyor. Tatbikatı TSK'nın en üst kademedeki komutanları izliyor.Tatbikatın bu yılki en önemli amacı Fransa'nın uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak bölgede üslenme çabaları, Rum kesiminin bir süredir devam eden tek taraflı silahlanma faaliyetleri ve ABD'nin silah satış ambargosunu kaldırarak buna katkı vermesi karşısında, Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması kararlılığının sahada teyit edilmesi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'da Twiiter mesajıyla askelere başarılar diledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tatbikatın ilk günüyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. SABAHTATBİKATIN ilk gününde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi kameralara yansıdı. O anları son dakika olarak olarak duyuran Güney Kıbrıs Rum kesimi medyası, "Türkiye tatbikatla cevap verdi" başlıkları attı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis panikleyerek siyasi parti başkanlarını acil toplantıya çağırdı.