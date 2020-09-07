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’li koronaya yakalandı

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
CHP’li Onursal Adıgüzel koronaya yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. CHP'li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadesini kullandı. Öte yandan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını ifade etti.
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CHP’li Onursal Adıgüzel koronaya yakalandı
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