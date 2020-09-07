Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor. Bugün Girne'den gelen fotoğraflar, ilginç anları kaydediyordu. Doğu Akdeniz'de gergin bir dönem yaşanırken, Türk savaş gemileri Kıbrıs Türklerine moral veren bir geçişe imza attı...
Tatbikata katılan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) savaş gemileri Girne Limanı yanından geçerek, Kıbrıs Türk halkını selamdı. Savaş gemilerinin halkı selamlaması büyük ilgi çekti.
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Doğu Akdeniz’deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı