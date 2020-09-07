Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Doğu Akdeniz’deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı

’deki Türk savaş gemileri Türkü'nü selamladı

Kuzey Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor. Bugün Girne'den gelen fotoğraflar, ilginç anları kaydediyordu. 'de gergin bir dönem yaşanırken, Türk savaş gemileri Kıbrıs Türklerine moral veren bir geçişe imza attı...

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 20:58 ABONE OL

Tatbikata katılan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) savaş gemileri Girne Limanı yanından geçerek, Kıbrıs Türk halkını selamdı. Savaş gemilerinin halkı selamlaması büyük ilgi çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Akdeniz’deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA