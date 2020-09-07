İdam cezası gelirse 3 suçu kapsayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta yaptığı idam ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinde düzenlenen 'çocukların cinsel istismarı' başta olmak üzere, yine aynı kanunun 6. bölümünde yer alan 'cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar' ile 309. maddede düzenlenen 'cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak' suçları hakkında idam cezası getirilmesi önyargısız şekilde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanarak belli suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istemişti. Bahçeli'nin bu açıklamaları AK Parti kulislerini de hareketlendirdi. AK Parti, Bahçeli'nin bu önerisine sıcak bakıyor. Kulislerde idam cezasının geri getirilmesinin darbe, terör ve cinsel suçlarla sınırlı kalması gerektiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda "Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım" ifadelerini kullanmıştı.İdam cezasının belli suçlar için geri gelmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Değişikliğin referanduma gitmesi için 360 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Meclis'teki sandalye dağılımına bakıldığında Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oyları bu anayasa değişikliğine yetmiyor. Bunun için diğer partilerin de desteğine ihtiyaç bulunuyor. Türkiye'de 2002'ye kadar 17 suçla ilgili idam kararı veriliyordu. Türkiye'de anayasadan ve yasalardan ölüm cezaları 2004 tarihinde tamamen kaldırıldı.