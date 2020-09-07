Kabine gündeminde 3 başlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz el Serrac'ı kabul etti. 14.10'da başlayan görüşme 2 saat 35 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, verimli geçen görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ile Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir. Görüşmede, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen işbirliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir."

Başkan Erdoğan ile Serrac arasında kritik Libya zirvesi | Video

Külliye'de bugün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor. Kabinenin Libya dışında en önemli gündem maddeleri koronavirüsle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Ayrıca ekonomideki gelişmeler, selin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü | Video

AB'NİN TUTUMU BİR SAMİMİYET TESTİ OLACAK

Başkan Erdoğan dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan, Yunanistan ile bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti. Erdoğan, AB kurumları ve üyelerini bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti. ANKARA