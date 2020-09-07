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Kahraman askerlerimiz çelikten irademizin temsilidir

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Kahraman askerlerimiz çelikten irademizin temsilidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de TSK ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatının başladığını Twitter'dan "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" mesajıyla duyurdu.
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Kahraman askerlerimiz çelikten irademizin temsilidir
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