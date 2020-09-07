KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK 2020 burs ve yurt başvuruları için geri sayım sona eriyor

KYK burs başvurusu şartları ve başvuru adımları öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK yurt başvuruları da, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu. Peki, KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvurusu için hangi adımları izlemesi gerekiyor ve KYK burs başvurusu nasıl, hangi tarihler arasında yapılıyor? İşte, yurt ve burs başvuruları hakkında detaylar...

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: