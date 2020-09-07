Sokak satıcılarına şok operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Tuzla ve Ataşehir ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçiririldi.



Tuzla ilçesinde;

13,62 gram bonzai maddesi,

0,69 gram metamfetamin maddesi,1 adet cep telefonu,

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 TL para ele geçirildi. Hüseyin S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.







Ataşehir ilçesinde ise

67,44 gram eroin maddesi,

12,50 gram metamfetamin,

10,10 gram uyuşturucu katkı maddesi, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu,

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 TL para ele geçirilmiş, Yunus Emre İ. ile Türkmenistan uyruklu Meylis A. ve Ayna E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Konular ile ilgili yakalanan toplam 4 şahıs, adli makamlara sevk edildi.