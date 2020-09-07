Son dakika: 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutlamıştı! İşte CHP'li Recep Gürkan'ın savunması...

"Kalkışmanın olacağını sadece müvekkilim değil, hepimiz biliyorduk"

Avukat Türkay, "Bu şekilde kalkışmanın veya devletimizin bu tarz yapılanmalarla ele geçirilmeye çalışacağını sadece müvekkilim değil, hepimiz biliyorduk. Bunları hep söyledik. Ve gücümüz yettiğince engellemeye çalıştık. Tüm Cumhuriyet evlatları hukuk ve demokrasi savaşı veren atamızın Gençliğe Hitabesi'ni okumuş, fikirlerini özümsemiş ve bu yolda mücadele veren herkes böyle bir tehdidin olduğunu ve gerçekleşeceğini zaten her zaman bilmektedir" ifadelerini kullandı.



Tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Öte yandan, duruşma mahkeme heyeti tarafından 26 Ekim 2020 tarihine ertelenerek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



