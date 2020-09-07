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Son dakika: bölünüyor mu? 'ın kuracağı partinin şansı var mı?

Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı dün kaleme aldığı yazısında, 'ın sol bir parti kurma hazırlığında olduğunu duyurdu. Övür, bugün dikkat çeken yazısına ilişkin şifreleri A Haber ekranlarında açıkladı. Soruları yanıtlayan Övür, terörist başı ile Selahattin Demirtaş arasında sorunlar olduğunu belirtti. Övür, içinde derin rahatsızlık yaratan konulara dikkat çekti, Demirtaş'ın daha Stalinist, daha jakoben, 'ye yakın bir sol partinin peşinde olduğunu ifade etti. İşte Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür'ün çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 7.9.2020 12:04 Son Güncelleme: 7.9.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

SON DAKİKA: Sabah Gazetesi Yazarı , eski Eş Genel Başkanı 'ın yeni bir parti kurma eğiliminde olduğunu söyledi. Dün Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında duyurduğu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Mahmut Övür, "Demirtaş'ın burada 'den de oy alabilecek, HDP'den de oy alabilecek bir parti kuracağı konuşuluyor. Kürtlerin de oyunu alabilecek seküler bir sol partiden bahsediliyor." dedi.

Selahattin Demirtaş yeni parti hazırlığında mı? HDP bölünüyor mu? | Video

Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

"HDP'DE BİRÇOK FAY HATTI VAR"

Muhalefet ve 'deki sancılı sürece değinen şöyle konuştu:

Muhalefette derin bir kayrılma var. Bunun çok temel bir nedeni var. AK Parti iktidarına karşı gerçek bir umut veren muhalefet yok. AK Parti'den ayrılanlar da bu nedenle o tarafa gittiler. Acaba Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı bir alternatif oluşturabilir miyiz? Bu sıkıntı , İYİ Parti'de ve diğer partilerde yaşanırken, HDP'de yaşanmama şansı yok. HDP'de birçok fay hattı var. Öcalan ile Demirtaş arasında fay hattı var. Kandil ile Öcalan arasında fay hatları var.

Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

"HDP İÇİNDE CİDDİ OLARAK TARTIŞILAN BUDUR"

Usta kalem sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunların hepsi sancılı bir sürecin içinde yaşadıklarını gösteriyor. Burada en ilginç isimlerden birisi, sosyolojisi de oluşan Demirtaş'tı. Demirtaş parti oluşturur mu, oluşturmaz mı? içinde ciddi anlamda tartışılan budur.

"KÜRTLERİN DE OYUNU ALABİLECEK SEKÜLER BİR SOL PARTİ"

, Demirtaş'ın kurmayı hedeflediği partinin hitap edeceği kitleye dair de önemli mesajlar verdi. Övür şu ifadeleri kullandı:

HDP içinde tartışılan bir diğer konu ise marjinal Türk solunu HDP'den vekil yapmaları. Bu rahatsızlık üzerinden bir gerilim de yaşanıyor. Demirtaş'ın burada 'den de oy alabilecek, HDP'den de oy alabilecek bir parti kuracağı konuşuluyor. Kürtlerin de oyunu alabilecek seküler bir sol partiden bahsediliyor.

Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

"ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ'IN KIRILMA YAŞAMASI YENİ PARTİ İHTİMALİNİ GÜÇLÜ KILIYOR"

Terörist başı ile eski Eş Genel Başkanı 'ın ters düştüğü noktalara değinen Övür sözlerine şöyle devam etti:

Öcalan, HDP'nin durduğu noktalar konusunda ciddi uyarıları var. 'Biz üçüncü bir yol oluşturalım, bize kim yaklaşırsa onla birlikte olalım' diye. Demirtaş'ın da başını çektiği bir grup, baştan itibaren Başkan Erdoğan'a karşı bir tavır alarak, o karşıtlık üzerinden , İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir arada yer aldılar. Bu da derin bir çelişkidir. Öcalan'la da bir kırılma yaşandığını, Demirtaş'ın kendi başına yeni bir hareket oluşturma ihtimalini güçlü kılıyor diye düşünüyorum.

DEMİRTAŞ'IN PARTİSİ HDP SEÇMENİNİ PEŞİNDEN GÖTÜREBİLİR Mİ?

Övür, Demirtaş'ın partisinin HDP'den oy alıp alamayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

HDP tabanını yoğun anlamda sürükleyebilir mi? Bu tartışılması gereken bir konu. Bir kısmını alabilir ama, Öcalan'ın çevresi ve Kürt kimliği üzerinden kendini tarif eden kesimlerin buna sıcak bakmadığı, Demirtaş'ın daha jakoben, daha solcu, daha CHP'ye yakın bir duruş sergilediğini söylüyorlar. Oradan ciddi bir kitle alabilir mi, ben alamaz diye düşünüyorum. Ama olabilir. Ankara ve İstanbul gibi sosyolojide bir karşılığı olduğu ise çok açık.

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Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?
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