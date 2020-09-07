Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

SON DAKİKA: Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir parti kurma eğiliminde olduğunu söyledi. Dün Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında duyurduğu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Mahmut Övür, "Demirtaş'ın burada CHP'den de oy alabilecek, HDP'den de oy alabilecek bir parti kuracağı konuşuluyor. Kürtlerin de oyunu alabilecek seküler bir sol partiden bahsediliyor." dedi.
Selahattin Demirtaş yeni parti hazırlığında mı? HDP bölünüyor mu? | Video
"HDP'DE BİRÇOK FAY HATTI VAR"
Muhalefet ve HDP'deki sancılı sürece değinen Mahmut Övür şöyle konuştu:
Muhalefette derin bir kayrılma var. Bunun çok temel bir nedeni var. AK Parti iktidarına karşı gerçek bir umut veren muhalefet yok. AK Parti'den ayrılanlar da bu nedenle o tarafa gittiler. Acaba Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı bir alternatif oluşturabilir miyiz? Bu sıkıntı CHP, İYİ Parti'de ve diğer partilerde yaşanırken, HDP'de yaşanmama şansı yok. HDP'de birçok fay hattı var. Öcalan ile Demirtaş arasında fay hattı var. Kandil ile Öcalan arasında fay hatları var.
"HDP İÇİNDE CİDDİ OLARAK TARTIŞILAN BUDUR"
Usta kalem sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunların hepsi sancılı bir sürecin içinde yaşadıklarını gösteriyor. Burada en ilginç isimlerden birisi, sosyolojisi de oluşan Demirtaş'tı. Demirtaş parti oluşturur mu, oluşturmaz mı? HDP içinde ciddi anlamda tartışılan budur.
"KÜRTLERİN DE OYUNU ALABİLECEK SEKÜLER BİR SOL PARTİ"
Mahmut Övür, Demirtaş'ın kurmayı hedeflediği partinin hitap edeceği kitleye dair de önemli mesajlar verdi. Övür şu ifadeleri kullandı:
HDP içinde tartışılan bir diğer konu ise marjinal Türk solunu HDP'den vekil yapmaları. Bu rahatsızlık üzerinden bir gerilim de yaşanıyor. Demirtaş'ın burada CHP'den de oy alabilecek, HDP'den de oy alabilecek bir parti kuracağı konuşuluyor. Kürtlerin de oyunu alabilecek seküler bir sol partiden bahsediliyor.
"ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ'IN KIRILMA YAŞAMASI YENİ PARTİ İHTİMALİNİ GÜÇLÜ KILIYOR"
Terörist başı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ters düştüğü noktalara değinen Övür sözlerine şöyle devam etti:
Öcalan, HDP'nin durduğu noktalar konusunda ciddi uyarıları var. 'Biz üçüncü bir yol oluşturalım, bize kim yaklaşırsa onla birlikte olalım' diye. Demirtaş'ın da başını çektiği bir grup, baştan itibaren Başkan Erdoğan'a karşı bir tavır alarak, o karşıtlık üzerinden CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir arada yer aldılar. Bu da derin bir çelişkidir. Öcalan'la da bir kırılma yaşandığını, Demirtaş'ın kendi başına yeni bir hareket oluşturma ihtimalini güçlü kılıyor diye düşünüyorum.
DEMİRTAŞ'IN PARTİSİ HDP SEÇMENİNİ PEŞİNDEN GÖTÜREBİLİR Mİ?
Övür, Demirtaş'ın partisinin HDP'den oy alıp alamayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:
HDP tabanını yoğun anlamda sürükleyebilir mi? Bu tartışılması gereken bir konu. Bir kısmını alabilir ama, Öcalan'ın çevresi ve Kürt kimliği üzerinden kendini tarif eden kesimlerin buna sıcak bakmadığı, Demirtaş'ın daha jakoben, daha solcu, daha CHP'ye yakın bir duruş sergilediğini söylüyorlar. Oradan ciddi bir kitle alabilir mi, ben alamaz diye düşünüyorum. Ama olabilir. Ankara ve İstanbul gibi sosyolojide bir karşılığı olduğu ise çok açık.