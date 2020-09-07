Son dakika: HDP bölünüyor mu? Selahattin Demirtaş'ın kuracağı partinin şansı var mı?

"ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ'IN KIRILMA YAŞAMASI YENİ PARTİ İHTİMALİNİ GÜÇLÜ KILIYOR"

Terörist başı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ters düştüğü noktalara değinen Övür sözlerine şöyle devam etti:

Öcalan, HDP'nin durduğu noktalar konusunda ciddi uyarıları var. 'Biz üçüncü bir yol oluşturalım, bize kim yaklaşırsa onla birlikte olalım' diye. Demirtaş'ın da başını çektiği bir grup, baştan itibaren Başkan Erdoğan'a karşı bir tavır alarak, o karşıtlık üzerinden CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir arada yer aldılar. Bu da derin bir çelişkidir. Öcalan'la da bir kırılma yaşandığını, Demirtaş'ın kendi başına yeni bir hareket oluşturma ihtimalini güçlü kılıyor diye düşünüyorum.

DEMİRTAŞ'IN PARTİSİ HDP SEÇMENİNİ PEŞİNDEN GÖTÜREBİLİR Mİ?

Övür, Demirtaş'ın partisinin HDP'den oy alıp alamayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

HDP tabanını yoğun anlamda sürükleyebilir mi? Bu tartışılması gereken bir konu. Bir kısmını alabilir ama, Öcalan'ın çevresi ve Kürt kimliği üzerinden kendini tarif eden kesimlerin buna sıcak bakmadığı, Demirtaş'ın daha jakoben, daha solcu, daha CHP'ye yakın bir duruş sergilediğini söylüyorlar. Oradan ciddi bir kitle alabilir mi, ben alamaz diye düşünüyorum. Ama olabilir. Ankara ve İstanbul gibi sosyolojide bir karşılığı olduğu ise çok açık.