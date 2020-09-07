Son dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık raporu yayınladı! Dikkat çeken rakamlar...

BÖLGELERDE DURUM

EN DÜŞÜK HATAY

24-30 Ağustos tarihileri arasında 100 bin kişiye düşen yeni Kovid vaka sayısı, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde 15'ten büyük. Malatya 37.6, Kayseri 33.3 ve Konya 31.7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan iller. Diğer taraftan büyükşehirler arasında son 7 güne ait 100 bin kişiye düşen en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısı Balıkesir için 2.2, Tekirdağ için 1.1 ve Hatay için 0.9.