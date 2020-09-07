Suriyeli Mosaytıf ve ailesine Emine Erdoğan'dan yakın ilgi

Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebek ve ailesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu | Video
Emine Erdoğan Muhammed bebek ve ailesi ile yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları twettır isimli sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan yine sosyal medyadan şunları yazdı:
Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. @AFADBaskanlik pic.twitter.com/tg56sNtCvj— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 7, 2020