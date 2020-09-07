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ve ailesine Emine Erdoğan'dan yakın ilgi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de kentinin bombalanmasının ardından 'deki çadır kente sığınan ve İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye'ye getirilen Mosaytıf ailesi ve Muhammed bebekle bir araya geldi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:10 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:29 ABONE OL
Suriyeli Mosaytıf ve ailesine Emine Erdoğan'dan yakın ilgi

Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebek ve ailesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu | Video

Emine Erdoğan Muhammed bebek ve ailesi ile yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları twettır isimli sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan yine sosyal medyadan şunları yazdı:


Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadırkente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu.

İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz.

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Suriyeli Mosaytıf ve ailesine Emine Erdoğan'dan yakın ilgi
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