Yüz bin sene de geçse burdayız

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 370'inci gününü doldurdu. Dağa 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini katılan anne Fatma Akkuş, "6 yıldır gözümüz yolda, kulağımız telefonlarda. Kapılarında da 'Kadın yaşamdır, kadınları öldürmeyin.' diye yazmışlar. Kızımı kaçırıp dağlarda ölüme terk ettiler. Kızım gel devletimize teslim ol. Devlet bize anadır, babadır, zulmü yoktur" dedi. Oğlu Tuncay için eylemde yer alan baba Şevket Bingöl de "Yüz bin sene de geçse çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin artık" diye konuştu. AA