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darbe girişimi davasına devam edildi

'nün 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin dava sürüyor. Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış " cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay , esasa ilişkin savunmasını tamamladı

AA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 20:42 Son Güncelleme: 8.9.2020 20:50 ABONE OL
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

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Darbe girişiminin önceden planlanmış, talihsiz bir kurmaca olduğunu öne süren Kavak, üzerine atılı suçlamaları reddetti, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Hakkındaki iddianame ve mütalaaya katılmadığını savunan Kavak, iddiaların somut delile değil, faraziye ve tahminlere dayandığını öne sürdü.

Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanının talimatıyla emir komutayı devralmak üzere kışlaya giden dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın derdest edilmesi suçlamasını da kabul etmeyen Veysel Kavak, Yazgılı'nın "kontrol altına alındığını" öne sördü.

Kavak'ın savunmasının ardından duruşma yarın devam etmek üzere tamamlandı.

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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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