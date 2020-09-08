Ankara'da nefes kesen operasyon! Soyguncu bankacı yakalandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisinin yakalandığını açıkladı.

TEBRİK ETTİ

Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kendisine emanet edilen paralarla kaçan banka nakil görevlisi, emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Zanlı çaldığı paralarla yakalandı.

Ayhan B. dün Yenimahalle ilçesinde, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmış, polis ekipleri Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.