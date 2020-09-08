İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması! Canlı müzik mekanları yasaklandı mı? Canlı müzik yasağı olan iller hangileri?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının akabinde, ülke genelinde koronavirüse karşı yeni tedbirler alınmaya da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine, "Covid 19 Tedibleri" konulu yeni ek genelge gönderildi. İlgili genelgede canlı müzik mekanları hakkında da önemli kararlar yer aldı.

CANLI MÜZİK YASAKLANDI MI?

Toplu taşımalarda sosyal mesafe kuralına uyulmamasının yanı sıra, canlı müzik yapılan mekanlarda da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözleniyordu. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı'ndan canlı müzik mekanları ile de ilgili yeni tedbirler alındığı duyuruldu. Açıklamayı bizzat Bakan Süleyman Soylu yaptı ve "Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." dedi.

CANLI MÜZİK MEKANLARI YASAKLANDI MI?

Yaşanan bu gelişmenin ardından, "Canlı müzik mekanları yasaklandı mı, canlı müzik yasağı olan iller hangileri?" sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında öne çıkmaya başladı.

İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve canlı müzik yasağı kararı;