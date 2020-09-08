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“Kadehi dertten kaldırdım” yalanına sarıldı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
“Kadehi dertten kaldırdım” yalanına sarıldı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında türkü barda kadeh kaldırıp darbeyi kutladığı öne sürülen video görüntüsüne ilişkin, 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gürkan, "Ben orada bir tespit veya gönderme yapıyorum. Suçu ve suçluyu övmem mümkün değil.

Görüntüler çekildiği sırada zaten elimde bir kadeh vardı. İçkiyi sadece keyiften içmezsiniz, dertten ya da kederden içersiniz" dedi. Mahkeme, Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.
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“Kadehi dertten kaldırdım” yalanına sarıldı
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