Kadıköylüleri isyan ettiren 'çalışma'

Söğütlüçeşme Caddesi'nde birkaç hafta önce başlatılan kaldırım çalışmalarında bazı bölümlere taşlar yerleştirildi ancak çoğu dükkanın önünde taş olmadığı için boşluk kalırken, vatandaşların yürüdüğü kaldırımda da uyarı levhaları ve bazı kaldırım taşları bırakıldı. Vatandaşların yürümekte güçlük çektiği caddede esnaf çalışmalar tamamlanmadığı için vatandaşların dükkanlara girmek istemediğini belirtirken, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

"BİR AYDIR MAĞDURUZ"

Esnaf Emrah Lüleli, "1 ay oldu. Zaten gündüz çalışmıyorlar. Sorumlu kimseyi bulamıyoruz. Gece çalışılıyorlar ama çok yavaş işliyor. Biz çok şikayetçiyiz. Başlayalı 1 ay oldu ama durum bu işte. İşler berbat. Yükseklikler çok fazla, kimseye ulaşamıyoruz. Gündüz çalışmadıkları için yetkili birini bulmak imkansız. Belediyeye mesaj gönderiyoruz. Yapılıyor diye sevindik onu da bu hale getirdiler. Bir aydır mağduruz" diye konuştu.

"ESNAF OLARAK SIKINTILI BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUZ"

Bir diğer esnaf Fatih Halıcıoğlu da "Şurayı bir an önce hallederlerse çok daha memnun olacağız. Çünkü esnaf olarak gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bir an önce bitirilmesini temenni ediyoruz" dedi.