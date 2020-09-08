Kaymakamlara FETÖ soruşturması

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde mülki idarelerde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iki vali yardımcısı ile 7 kaymakam görevden uzaklaştırıldı, iki kaymakam ise açığa alındı.FETÖ soruşturması kapsamında Erzurum'un Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Erzincan'ın Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Tunceli'nin Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran da soruşturma kapsamında görevden alındı. Soruşturma çerçevesinde Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.ERZURUM Valisi Okay Memiş, Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016'dan önce görevdeydi çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor" dedi.